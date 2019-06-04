Юные пловцы из Беларуси, России и Польши сразятся на турнире в Минске

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный турнир по плаванию памяти Героя Советского Союза Лизы Чайкиной пройдет с 5 по 7 июня на базе детско-юношеской спортивной школы по плаванию "Янтарь" в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Турнир проводится с 1981 года, является традиционным, из года в год приобретая все больший авторитет и значение среди спортсменов и их тренеров. В этот раз для участия в нем подали заявки порядка 350 спортсменов в возрасте 10-15 лет.

Всего ожидается 25 команд специализированных учебно-спортивных учреждений Беларуси, России и Польши.

"Чтобы подготовить одного мастера спорта международного класса, нужно обучить плаванию тысячи детей. Путь спортсмена от детско-юношеского спорта к Олимпийским играм тяжелый и трудный, требующий выдержки, целеустремленности, упорства, веры в себя, в свои собственные силы. И чем больше проводится турниров, фестивалей по плаванию между школами, областями, городами, странами, тем больше шансов найти тех "золотых рыбок", которые смогли бы поднять престиж Беларуси на международной спортивной арене. Международный турнир по плаванию памяти Героя Советского Союза Лизы Чайкиной именно такой", - отметили организаторы.-0-