30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные шахматисты из Бобруйска выиграли республиканские соревнования "Белая ладья", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президентского спортивного клуба.

Бобруйские шахматисты из гимназии №1 за семь туров одержали шесть побед и одну игру свели к ничьей. На второй строке итогового протокола разместилась кобринская команда из средней школы №8, третья позиция досталась столичным спортсменам из гимназии №29. Состязания прошли на базе учреждения "Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства" в Ратомке (Минский район).

Соревнования проводились по швейцарской системе в 7 туров при участии 14 команд (возраст участников 14 лет и младше). Согласно регламенту, в каждую команду вошли четыре человека, в том числе обязательно должна была быть юная шахматистка.-0-