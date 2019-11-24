Юные спортсмены из СОЦ "Теннис в Солнечном" выиграли главный приз турнира "Золотая ракетка"

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда СОЦ "Теннис в Солнечном" из Ракова выиграла главный приз республиканского командного турнира по теннису "Золотая ракетка" среди юных спортсменов в возрастной категории не старше 12-ти лет, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающей встрече команда СОЦ "Теннис в Солнечном" победила соперников из минской СДЮШОР по теннису "Смена" со счетом 4:3. Приз за третье место достался представителям Гродненской ДЮСШ тенниса, которые обыграли сверстников из СДЮШОР №8 (Витебск) - 4:0.

По инициативе Белорусской теннисной федерации и Президентского спортивного клуба турнир "Золотая ракетка" проводится с целью пропаганды спорта как важного средства укрепления здоровья детей и подростков, приобщения их к здоровому образу жизни, выявления сильнейших команд по теннису в регионах Беларуси, перспективных молодых теннисистов, повышения мастерства юных спортсменов, получения ими опыта выступления в командных соревнованиях, массового развития и популяризации тенниса в регионах страны.-0-