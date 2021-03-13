Юные теннисисты минской "Смены" выиграли "Золотую ракетку"

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителями финального этапа второго республиканского командного турнира по теннису "Золотая ракетка" стали воспитанники минской СДЮШОР "Смена", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном матче новоиспеченные чемпионы обыграли еще одну столичную команду "Аванте Клаб" со счетом 4:2. На старте решающего этапа теннисисты "Смены" победили Могилевский городской ФСК - 4:0, а потом оказались сильнее сверстников из Гродненской ДЮСШ - 4:1.

Вторыми оказались теннисисты "Аванте Клаб", третье место у могилевчан, четвертыми финишировали гродненские спортсмены.

В турнире "Золотая ракетка" принимали участие команды, составленные из мальчиков и девочек в возрасте до 12 лет. Его первым победителем в 2019 году стала команда СОЦ "Теннис в Солнечном".

Эти соревнования проводятся с целью пропаганды спорта как важного средства укрепления здоровья детей и подростков, приобщения их к здоровому образу жизни, выявления сильнейших теннисных команд в регионах страны, повышения уровня мастерства юных спортсменов, получение ими опыта выступлений в командных соревнованиях.

Организаторами состязаний юных теннисистов являются Президентский спортивный клуб и Белорусская теннисная федерация.-0-