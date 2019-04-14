Юные волейболистки из Мозыря выиграли в финале турнира "Мяч над сеткой"

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда девочек мозырского СДЮШОР "Жемчужина Полесья" победила в финальном этапе детско-юношеской волейбольной лиги "Мяч над сеткой", который прошел в Мозыре, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации волейбола.

Состязания проводились среди девочек 2006 года рождения. Хозяйки уверенно обыграли все команды соперников и поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Серебряная награда досталась спортсменкам СДЮШОР ВК "Минск", бронзовая медаль - воспитанницам ДЮСШ №4 Бобруйска.

Лучшими игроками по амплуа признаны: нападающая - Вероника Марчук (Кобринская КСДЮШОР), блокирующая - Анастасия Яблонская (ДЮСШ №4 Бобруйска), защитница - Екатерина Христенко (СДЮШОР "Жемчужина Полесья"), пасующая - Екатерина Ротнова (СДЮШОР "Жемчужина Полесья").

Волейбольная лига "Мяч над сеткой" проводится ежегодно среди мальчиков и девочек младших возрастов. За время турнира открыто немало новых имен, которые впоследствии составили основу сборных команд Беларуси по волейболу. "Мяч над сеткой" предоставляет отличную игровую практику детям, учит их справляться с волнением и прививает соревновательный дух.

Организаторами детско-юношеской волейбольной лиги "Мяч над сеткой" выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма Беларуси, Белорусская федерация волейбола. -0-