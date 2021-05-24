Юные волейболисты ЦОР Жлобина выиграли "Мяч над сеткой"

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные волейболисты Центра олимпийского резерва Жлобина выиграли домашний "Финал четырех" детско-юношеской волейбольной лиги "Мяч над сеткой" среди участников 2009 года рождения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президентского спортивного клуба.

На пути к победе дружина ЦОР Жлобина одержала три виктории и заработала девять очков. Второе место заняли юные спортсмены из СДЮШОР ВК "Минск". У столичного коллектива две победы и четыре очка. Замкнула тройку сильнейших дружина СДЮШОР "Энергия" из Гомеля с одной победой и четырьмя очками. Четвертая позиция в итоговом протоколе у команды ДЮСШ из города Поставы, которая так и не смогла познать вкус победы на данном турнире.

Лучшими игроками команд были признаны: Максим Скоробогатов (ЦОР Жлобина), Артур Янушкевич (СДЮШОР ВК "Минск"), Павел Немцов (СДЮШОР "Энергия" Гомель), Роман Леменков (ДЮСШ Поставы).

В сезоне 2020/2021 в детско-юношеской волейбольной лиге "Мяч над сеткой" приняло участие 80 команд из всех регионов страны.

"Мяч над сеткой" помогает на ранних этапах находить талантливых волейболистов, а также дает детям бесценный соревновательный опыт. По сути, это детский вариант чемпионата страны со всеми атрибутами взрослого. Организаторами соревнований выступают Белорусская федерация волейбола, Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма.-0-