Юный белорусский шахматист выиграл престижный онлайн-турнир

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский шахматист Денис Лазавик стал победителем престижного онлайн-турнира Arabian Karpov Cup-2020, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Среди шахматистов до 14 лет белорус набрал 10,5 баллов. Денис Лазавик провел 12 матчей, в девяти одержал победу, три - свел вничью. Стивен Рояс из Перу занял вторую позицию, у него на счету также 10,5 очков. Замкнул тройку сильнейших индийский шахматист Раджа Ритвик, принесший в свой актив 10 пунктов.

В соревнованиях приняли участие 670 юных игроков.-0-