Юрг Шталь: созданная в Беларуси инфраструктура позволит проводить соревнования самого высокого уровня

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Швейцарской олимпийской ассоциации Юрг Шталь отметил успех II Европейских игр в Минске и наличие у белорусов опыта и инфраструктуры для проведения новых международных спортивных мероприятий самого высокого уровня. Об этом он сказал на встрече с первым вице-президентом НОК Беларуси Виктором Лукашенко в Лозанне, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Юрг Шталь также отметил, что он знаком с достижениями белорусских атлетов на крупных международных стартах в биатлоне, хоккее, художественной гимнастике и заинтересован в развитии спортивных связей между двумя странами. Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества, а также взаимодействие между олимпийскими комитетами. Виктор Лукашенко подчеркнул, что на III зимних юношеских Олимпийских играх белорусские атлеты завоевали две награды: золотая медаль в хоккее 3х3 и бронзовая - в биатлоне. Во встрече принимали участие генеральный секретарь НОК Беларуси Полина Головина и временный поверенный в делах Республики Беларусь в Швейцарской Конфедерации Павел Мацукевич.

Виктор Лукашенко

Белорусская делегация в ходе визита в Лозанну ознакомится со спортивными объектами III зимних юношеских Олимпийских игр, посетит соревнования и проведет ряд двухсторонних встреч.-0-

Фото НОК Беларуси