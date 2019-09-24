Юрий Пунтус стал главным тренером жодинского "Торпедо-БелАЗа"

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым главным тренером футболистов жодинского "Торпедо-БелАЗа" назначен Юрий Пунтус. Информация об этом размещена на официальном сайте автозаводцев, сообщает БЕЛТА.

Юрий Пунтус начинал сезон в команде первой лиги национального чемпионата бобруйской "Белшине", а теперь перебрался в Жодино, сменив на посту главного тренера Вадима Скрипченко. До этого он успешно работал в БАТЭ и дважды привел борисовчан к званию чемпиона Беларуси. Кроме того, Юрий Пунтус тренировал минский МТЗ-РИПО, брестское "Динамо", мозырскую "Славию" и "Смолевичи", возглавлял молодежную и национальную сборные Беларуси.

После 22 матчей жодинское "Торпедо-БелАЗ" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, набрав 38 очков (11 побед, 5 ничьих, 6 поражений; разница мячей - 31-24). Свой следующий поединок жодинцы проведут на своем поле 28 сентября против футболистов "Гомеля".-0-