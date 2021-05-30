Юрий Щербацевич завоевал бронзу ЧЕ по стрельбе

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Юрий Щербацевич завоевал бронзовую награду чемпионата Европы по стрельбе в Осиеке (Хорватия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Стоить отметить, что добился он этого достижения в олимпийском виде программы - стрельбе из винтовки из трех положений на 50 м.

Перед решающей стрелковой сессией Юрий Щербацевич занимал второе место, но не удержался на этой позиции и с результатом 448,9 балла выиграл бронзу. Опередить белоруса смогли лишь двое норвежцев: Йон-Херман Хег завоевал золотую награду (461,0 очка), а Хенрик Ларсен стал серебряным призером соревнований (459,9).-0-