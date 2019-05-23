Юрий Шевцов назвал состав гандбольной сборной Беларуси на отборочные матчи чемпионата Европы

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер мужской гандбольной сборной Беларуси Юрий Шевцов назвал игроков, которые будут готовиться к заключительным отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На тренировочный сбор, который начнется 28 мая, вызваны 20 гандболистов:

вратари - Вячеслав Солдатенко ("Констанца", Румыния), Иван Мацкевич (БГК имени Мешкова, Брест), Алексей Кишов, Иван Мороз (оба - СКА, Минск);

полевые игроки - Андрей Юринок, Максим Баранов, Сергей Шилович, Артем Кулак (все - БГК имени Мешкова, Брест), Иван Бровко, Никита Вайлупов, Вячеслав Бохан, Дмитрий Никуленков (все - СКА, Минск), Артем Королек, Владислав Кулеш (оба - "Виве", Кельце, Польша), Алексей Шинкель, Борис Пуховский (оба - "Мотор", Запорожье, Украина), Юрий Лукьянчук ("Риихимяки", Финляндия), Вадим Гайдученко ("Сен-Рафаэль", Франция), Артур Карвацкий ("Загреб", Хорватия), Александр Подшивалов ("Минден", Германия).

Матч 5-го тура 5-й квалификационной группы против гандболистов Боснии и Герцеговины белорусы проведут на площадке соперников 12 июня в Тузле, в 16 июня в Бресте завершат турнир встречей с командой Финляндии.

После четырех игровых дней положение в 5-й группе: Босния и Герцеговина - 6 очков, Чехия - 6, Беларусь - 4, Финляндия - 0.

В финальную стадию континентального первенства выйдут по две лучшие дружины из восьми квалификационных квартетов, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места. Решающий этап мужского гандбольного Евро-2020 примут арены Австрии, Норвегии и Швеции, команды которых, как и действующий чемпион Старого Света Испания, освобождены от отборочных игр. Впервые в финале сыграют 24 сборные, а не 16, как было раньше.-0-