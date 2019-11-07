Юрий Вернидуб стал главным тренером футболистов солигорского "Шахтера"

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым главным тренером футболистов солигорского "Шахтера" стал украинский специалист Юрий Вернидуб. Он сменил на этом посту российского наставника Сергея Ташуева, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня Юрий Вернидуб и его ассистенты Валерий Михайленко, Александр Фокин и Игорь Ногин были официально представлены команде.

В связи с процедурой получения разрешения на работу в Беларуси Юрий Вернидуб не может быть заявлен на ближайший матч "Шахтера" в чемпионате Беларуси. Поэтому 9 ноября в домашней игре с мозырской "Славией" исполнять обязанности главного тренера горняков будет Сергей Никифоренко.

Юрию Вернидубу 53 года. Будучи действующим футболистом, он выступал в клубах Украины, Германии, а завершил игровую карьеру в Санкт-Петербургском "Зените", став в его составе обладателем Кубка России 1999 года. Тренерскую карьеру начал в 2001-м году в штабе запорожского "Металлурга". В 2011-м году Юрий Вернидуб возглавил луганскую "Зарю", с которой в 2016 году вышел в финал Кубка Украины, а в 2017- стал бронзовым призером украинского чемпионата. Под его руководством футболисты "Зари" дважды подряд - в 2017-м и 2018-м годах играли в групповом этапе Лиги Европы. В 2016-м и 2018-м годах Юрий Вернидуб признавался лучшим тренером Украины.-0-