Юрий Вернидуб ушел с поста главного тренера футболистов "Шахтера"

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинский специалист Юрий Вернидуб покинул пост главного тренера футболистов солигорского "Шахтера". Он подал в отставку по собственному желанию, в связи с семейными обстоятельствами. Такая информация размещена на официальном сайте бронзовых призеров чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вместе с Юрием Вернидубом "Шахтер" покидают и его помощники Дмитрий Кара-Мустафа, Александр Ногин, Игорь Фокин и Валерий Михайленко. Сейчас руководство ФК "Шахтер" занимается поиском нового наставника команды.

Юрий Вернидуб возглавил "Шахтер" в ноябре 2019 года. Под его руководством в нынешнем чемпионате Беларуси солигорские футболисты набрали 43 очка в 22 матчах и вместе с борисовским БАТЭ возглавляют турнирную таблицу. Вчера горняки вышли в 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси, разгромив на выезде футболистов "Гомеля" со счетом 4:1.-0-