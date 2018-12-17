"Ювентус" сразится с "Атлетико", "Бавария" против "Ливерпуля" и другие пары 1/8 финала Лиги чемпионов

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победитель трех последних розыгрышей Лиги чемпионов мадридский "Реал" в 1/8 финала встретится с голландским "Аяксом" из Амстердама.

Составы остальных пар:

"Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Ювентус" (Турин, Италия),

"Шальке" (Гельзенкирхен, Германия) - "Манчестер Сити" (Англия),

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция),

"Тоттенхэм" (Лондон, Англия) - "Боруссия" (Дортмунд),

"Рома" (Италия) - "Порту" (Португалия),

"Ливерпуль" (Англия) - "Бавария" (Мюнхен, Германия),

"Лион" (Франция) - "Барселона" (Испания).

Фото УЕФА

Первые поединки за выход в четвертьфинал состоятся 12-13 и 19-20 февраля, ответные - 5-6 и 12-13 марта 2019 года.

Также сегодня в Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала второго по рангу континентального турнира - Лиги Европы. Своего соперника узнает чемпион Беларуси борисовский БАТЭ.-0-