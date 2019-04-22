"Ювентус" в 35-й раз стал чемпионом Италии, "Пари Сен-Жермен" 8-й раз лучший во Франции

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В двух футбольных топ-чемпионатах Старого Света в минувший уик-энд досрочно определились обладатели золота, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Туринский "Ювентус" за пять туров до финиша оформил свой 35-й и восьмой подряд чемпионский титул в Италии. В домашнем поединке 33-го тура футболисты "старой синьоры" одержали волевую викторию над "Фиорентиной" 2:1 и, набрав 87 очков, стали недосягаемы для конкурентов. У ближайшего преследователя - "Наполи" - на 20 баллов меньше и игра в запасе.

Во Франции также за пять туров до окончания чемпионата свое восьмое золото завоевал "Пари Сен-Жермен", обыгравший у себя дома "Монако" со счетом 3:1. После 33 проведенных матчей в активе парижан 84 очка, у идущего вторым "Лилля" 65 зачетных баллов.

В испанском первенстве развязка еще не наступила, но главный претендент на чемпионство "Барселона" на всех парах идет к своему 26-му по счету титулу. В 33-м туре клуб из каталонской столицы переиграл на своей арене "Реал Сосьедад" 2:1 и набрал 77 очков. Преследователи "Барсы" из Мадрида также добились побед: "Атлетико" одолел на выезде "Эйбар" - 1:0, а "Реал" у себя дома не оставил шансов гостям из "Атлетика" (Бильбао) - 3:0. В активе "Атлетико" стало 68 очков, у "Реала" на 4 балла меньше.

В остальных топ-чемпионатах борьба за медали в самом разгаре. В английской премьер-лиге лидирует "Ливерпуль", у которого 88 очков после 35 встреч, "Манчестер Сити" отстает на два очка, но имеет игру в запасе.

За четыре тура до окончания чемпионата Германии еще ничего не ясно. Мюнхенская "Бавария" в 30-м туре с трудом переиграла у себя дома бременский "Вердер" - 1:0, а ее главный конкурент дортмундская "Боруссия" в гостях разгромила футболистов "Фрайбурга" со счетом 4:0. У "Баварии" 70 баллов, "Боруссия" отстает всего на одно очко.-0-