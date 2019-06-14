К Европейским играм в Минске спортсмены готовятся как к континентальной олимпиаде - Давыдова

14 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. К предстоящим II Европейским играм в Минске все спортсмены готовятся как к настоящей континентальной олимпиаде. На это обратила внимание в беседе с корреспондентом БЕЛТА российская пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова.

"Я считаю очень важным для Европейского континента создание и проведение Европейских игр, - сказала титулованная спортсменка. - Я была в Баку на I Европейских играх, очень здорово, что сейчас II Европейские игры пройдут в Минске, на которых практически во всех видах спорта атлеты будут получать лицензии на Олимпийские игры в Токио. Безусловно, для спортсменов такие масштабные соревнования, как Европейские игры, - это не то же самое, что просто чемпионат Европы. Все готовятся, все стремятся, это наши континентальные олимпийские игры. Поэтому мы даже свою команду на Европейских играх называем олимпийская команда России".

Анастасия Давыдова сообщила, что она тоже приедет на предстоящий спортивный форум. "Я буду в Минске с 20 июня по 1 июля, очень жду этого. Олимпийская команда России организует в Минске Дом болельщиков, где мы будем болеть за россиян, за белорусов. Я думаю, что праздник удастся на все сто", - подчеркнула она.

Касаясь перспектив развития синхронного плавания в Беларуси, пятикратная олимпийская чемпионка напомнила, что она делала несколько постановок для первого белорусского дуэта синхронисток. "В том числе с моей помощью девочки смогли попасть на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро", - заместила Анастасия Давыдова. По ее мнению, белорусское синхронное плавание сейчас движется вперед.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград. Сборная России станет одной из самых представительных команд на состязаниях: спортсмены этой страны примут участие во всех видах спорта, входящих в программу II Европейских игр. В состав сборной России включены 225 спортсменов. В их числе пять олимпийских чемпионов: Абдулрашид Садулаев и Наталья Воробьева (борьба), Алексей Алипов (стрельба), Анастасия Максимова и Мария Толкачева (художественная гимнастика). На роль знаменосца сборной России рекомендован заслуженный мастер спорта, семикратный чемпион мира по самбо, победитель Европейских игр 2015 года в Баку Артем Осипенко.-0-