К Олимпиаде в Токио готовятся 263 белорусских спортсмена - Минспорта

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовку к главным стартам четырехлетия осуществляют 263 белорусских спортсмена в 27 видах спорта. Такие цифры были озвучены сегодня на итоговой коллегии Министерства спорта и туризма, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На данный момент олимпийские квалификационные требования и нормативы выполнили 69 белорусских спортсменов в 15 видах спорта. Отборочные турниры продолжатся до конца июня. Таким образом, белорусские спортсмены могут рассчитывать на завоевание порядка 100 олимпийских лицензий.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. На главных стартах четырехлетия будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Пополнили олимпийскую программу Токио-2020 бейсбол/софтбол, каратэ, серфинг, скалолазание и скейтбординг. За медали Игр в столице Японии будут бороться 11090 спортсменов из 206 стран. Из них 49% - женщины. Таким образом, Игры-2020 станут наиболее сбалансированными по гендерному признаку.-0-

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