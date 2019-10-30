К Олимпиаде в Токио построили центр гимнастики

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр гимнастики Ариаке, который был официально представлен организаторами, станет одним из самых популярных спорткомплексов во время летних Олимпийских игр 2020 года, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на информацию оргкомитета Олимпиады и Паралимпиады-2020.

В спортсооружении пройдут соревнования по художественной и спортивной гимнастике, прыжках на батуте, а также соревнования по бочче во время Паралимпийских игр. Комплекс расположен недалеко от Олимпийской деревни и может вместить до 12 тыс. болельщиков.

Центр гимнастики Ариаке имеет одну из самых больших деревянных кровель в мире (длина одной балки 90 м). Другая особенность - деревянные скамейки для зрителей, которые придают ощущение естественного тепла. По словам генерального директора центра Коити Фукуи, это пространство с настоящим чувством свободы. "Место, которое удивит и понравится как спортсменам, так и зрителям", - отметил он.

Для отделки фасада комплекса использовался японский кедр из префектур Сидзуока, Акита и Миядзаки.

На Играх в Токио будут задействованы 43 объекта - 8 новых постоянных, 25 существующих и 10 временных. Пять новых комплексов Токио-2020, в их числе центр гимнастики Ариаке, уже построены.-0-