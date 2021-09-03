Как изменилась система зарплат в белорусском футболе. Ковальчук рассказал о главных нововведениях

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук сегодня на совещании с главой государства по развитию футбола и спортивной отрасли в целом доложил о направлениях совершенствования государственной поддержки футбольных клубов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже урегулирована необоснованно завышенная заработная плата футболистов, на которую направляют две трети расходов клуба. По примеру хоккея верхний предел зарплаты футболистам установлен на уровне Br8 тыс., для тренеров - Br4 тыс. Также по принципу хоккея для пяти футболистов и главного тренера потолок зарплаты установлен в размере Br40 тыс., что даст возможность комплектовать клуб футболистами высокого уровня для выступления в еврокубках и получения желаемого результата", - рассказал Сергей Ковальчук.

Также, по словам министра, урегулирована система выплаты футболистам премиальных. Ранее они выплачивались за каждую победу, забитый гол или голевой пас, независимо от итогового места в турнирной таблице. "Почему-то за проигрышные матчи и пропущенные мячи ничего не вычиталось", - отметил он.

Чтобы все футбольные клубы находились в равных условиях, был установлен лимит по премиям по итогам спортивного сезона. Их размер варьируется в зависимости от занятого места.

"К средствам поддержки также приравнена выручка клуба от государственных рекламодателей. И сейчас зарплата в клубах за счет таких средств платится на бюджетных условиях. Это позволило устранить пробел в законодательстве, когда за счет рекламных денег от белорусских госпредприятий клубы обходили требования указа и постановления правительства и завышали заработную плату", - пояснил Сергей Ковальчук.

"Ограничив зарплату футболистам и установив контроль за выплатами спортивным агентам, мы убедились, что это правильное решение еще одной проблемы - вымывания денег спортивными агентами. Именно со стороны таких лиц сейчас поднимается негатив в оппозиционной прессе и деструктивных интернет-ресурсах", - обратил внимание руководитель спортивного ведомства.-0-

Ковальчук: наша задача - перезагрузить существующую систему в футболе