Камила Валиева прокомментировала решение CAS допустить ее к олимпийскому личному турниру

14 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Российская фигуристка Камила Валиева в эфире Первого канала прокомментировала решение выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить ее к олимпийскому личному турниру, сообщает БЕЛТА.

"Эти дни для меня были очень сложными, и уже не хватает эмоций. Я радуюсь, но уже эмоционально устала. Поэтому у меня слезы счастья и небольшого огорчения. При этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх и представлять Россию. Буду надеяться, что максимально настроюсь и покажу результат", - сквозь слезы сказала Камила Валиева.

В декабре во время чемпионата России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещенный препарат триметазидин. 8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило спортсменку, а 9 февраля отменило решение.

Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляцию на решение РУСАДА снять отстранение с Валиевой, но CAS отклонил ее, тем самым разрешив фигуристке продолжить выступление на Олимпийских играх в Пекине. Таким образом, 15-летняя россиянка сможет выступить в одиночных соревнованиях, завтра фигуристки примут участие в короткой программе.-0-