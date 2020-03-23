Канада и Австралия не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский комитет Канады выступил с заявлением, что не будет отправлять спортсменов на летнюю Олимпиаду 2020 года, если Игры не перенесут на год из-за коронавируса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на телерадиовещательную корпорацию CBC.

"Канадские комитеты приняли решение не отправлять команды на Олимпийские и Паралимпийские игры летом 2020 года и настоятельно призывают Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет и Всемирную организацию здравоохранения перенести игры на один год. Мы переживаем разгар глобального кризиса в области здравоохранения, который гораздо важнее спорта", - отмечают канадцы.

С аналогичным заявлением выступил НОК Австралии, который отметил, что в условиях пандемии коронавируса собрать команду к Олимпиаде-2020 будет невозможно, и они будут готовиться с учетом возможности проведения главных стартов четырехлетия в следующем году. -0-

Олимпиаду-2020 в Токио могут перенести По плану Олимпиада должна пройти с 24 июля по 9 августа.