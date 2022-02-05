Канадские хоккеистки одержали вторую победу на олимпийском турнире в Пекине

5 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. На женском хоккейном турнире XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине сегодня проходят очередные встречи предварительного этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Один из главных фаворитов Олимпиады сборная Канады сегодня одержала свою вторую крупную победу, разгромив команду Финляндии со счетом 11:1. В первом туре соревнований в предварительной группы А канадки не оставили шансов на успех хоккеисткам Швейцарии - 12:1. Также сегодня в этой группе российская команда встретится с действующим олимпийским чемпионом сборной США. На старте россиянки обыграли швейцарок (3:1), а американские хоккеистки взяли верх над финской дружиной (5:2).

Два поединка состоятся сегодня в группе В: Чехия - Швеция, Япония - Дания. Результаты стартовых игр: Китай - Дания - 3:1, Чехия - Китай - 3:1, Япония - Швеция - 3:1.

Все команды группы А (Канада, США, Россия, Финляндия и Швейцария) выйдут в четвертьфинал вне зависимости от результатов. Компанию на этой стадии им составят три лучшие сборные из квинтета B. Матчи группового этапа завершатся 8 февраля. Встречи 1/4 финала запланированы на 11 и 12 февраля. Полуфинальные игры состоятся 14 февраля, матч за 3-е место пройдет 16 февраля, главный финал за олимпийское золото состоится 17 февраля.-0-