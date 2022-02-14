Канадские хоккеистки первыми вышли в финал женского олимпийского турнира

14 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Команда Канады первой вышла в финал женского хоккейного турнира XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинале обладательницы серебряных медалей ОИ-2018 предсказуемо обыграли команду Швейцарии с крупным счетом 10:3. Также сегодня еще один фаворит действующий олимпийский чемпион сборная США встретится с обладателем бронзы ОИ-2018 командой Финляндии. Бомбардирскую гонку сейчас возглавляет канадка Сара Нурс, у которой 16 баллов (4 гола и 12 результативных передач). Победители полуфинальных баталий 17 февраля сойдутся в поединке за чемпионский титул. Неудачники полуфинальной стадии 16 февраля проведут матч за третье место.

В решающем матче Игр в Пхенчхане американки одолели канадок в серии послематчевых буллитов - 3:2. Обладателем бронзовых медалей стала сборная Финляндии, победившая в матче за третье место россиянок - 3:2. Женский хоккей представлен на Олимпиаде в седьмой раз. Побеждали только заокеанские команды: канадки четыре раза становились олимпийскими чемпионками, два титула у сборной США.-0-