Канадские хоккеисты обыграли итальянцев в матче группового этапа ЧМ-2021

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадские хоккеисты обыграли итальянцев в матче групповой стадии чемпионата мира по хоккею в Латвии – 7:1 (4:0, 2:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Североамериканцы, выступающие в группе В, начали встречу с активных атак и уже к концу первого периода фактически решили вопрос о ее победителе. Счет на третьей матча открыл Коул Перфетти. На девятой минуте преимущество “Клиновых листьев” увеличил Эндрю Манджапане. Затем авторами голов в ворота итальянцев стали Трой Стечер и Адам Хенрик, который еще дважды ассистировал партнерам по команде.

Свою вторую шайбу в матче Эндрю Манджапане забросил на 35-й минуте встречи, сделав счет 5:1. Южноевропейские хоккеисты порой остро контратаковали и одна из таких попыток огорчить вратаря соперников завершилась шайбой Анджело Мичели. Впрочем, она мало повлияла на ход поединка. Голы канадцев Макса Комтуа и Брэндона Пири подвели черту под стараниями команд.

Таким образом, канадцы с девятью очками поднялись на пятое место в группе В, а итальянцы очков не набрали и продолжают замыкать турнирную таблицу.

В вечерней части игрового дня чемпионата мира в Латвии сегодня пройдут еще два матча. В группе А сыграют Швеция и Словакия, а в группе В сразятся финская и латвийская сборные. -0-