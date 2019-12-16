Канадский хоккеист Джо Морроу пополнил состав минского "Динамо"

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадский защитник Джо Морроу с опытом игры в НХЛ стал еще одним новобранцем минского "Динамо", такая информация содержится на официальном сайте "зубров".

Как сообщает пресс-служба клуба, с североамериканцем заключен двусторонний контракт на два сезона.

Генеральный директор ХК "Динамо-Минск" Дмитрий Басков так прокомментировал появление Джо Морроу в составе команды: "Продолжаем укреплять состав, линию обороны. Мы хорошо изучили кандидатуру Джо, прежде чем подписать контракт. Считаем, этот игрок поможет нам сбалансировать защиту, добавить ей надежности. Морроу находится в оптимальном хоккейном возрасте, что позволяет планировать сотрудничество с ним в том числе на перспективу. Именно этим объясняется подписание контракта сразу на два сезона. Понимая, что идет решающий отрезок чемпионата, мы усиленно занимаемся селекцией, чтобы придать команде новую энергию. Возможно, это не последнее кадровое изменение, которое предпримем в ближайшее время, - отметил он.

27-летний Джо Морроу дебютировал в НХЛ, пробившись в состав "Бостона". Затем защищал цвета "Монреаля" и "Виннипега". Всего в Национальной хоккейной лиге новобранец "зубров" провел 173 матча. На его счету 10 заброшенных шайб и 34 результативные передачи.

В этом сезоне канадец выступал за фарм-клуб "Нью-Джерси", проведя за "Бингхэмптон" 16 матчей и набрав в них 4 (1+3) балла.-0-