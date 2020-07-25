25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадский хоккеист Роб Клинкхаммер вернулся в минское "Динамо". Такая информация содержится на официальном сайте команды, сообщает БЕЛТА.

Нападающий подписал с командой Крэйга Вудкрофта контракт на один год.

За плечами хоккеиста участие в зимних Олимпийских играх 2018 года, где он выиграл бронзовую медаль, проведя шесть матчей и отдав две результативные передачи. Что касается клубной карьеры, то Роб Клинкхаммер провел шесть сезонов в НХЛ, записав на свой счет 43 (22+21) очка в 193 матчах. Выступал он и в АХЛ, сыграв 423 матча и набрав 236 (96+140) очков.

В "Динамо" форвард провел сезон 2016/2017, затем, перешел в казанский "Ак Барс". Третьим клубом в КХЛ для Роба Клинкхаммера стал омский "Авангард". В составе "зубров" форвард провел 59 матчей, в которых набрал 44 (22+22) очка.-0-