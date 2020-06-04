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04 июня 2020, 21:26

Канадский юрист Ричард Макларен обвинил экс-президента IWF в коррупции

Тамаш Аян. Фото yenicag.ru
Тамаш Аян. Фото yenicag.ru

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/ Канадский юрист Ричард Макларен обнародовал итоги своего расследования случаев коррупции в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) с 2009 по 2019 год. Выявлены многочисленные случаи сокрытия допинговых проб и миллионные недостачи в бухгалтерии организации, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на AP News.

Так, автор доклада утверждает, что прежним руководством IWF были скрыты 40 положительных тестов на допинг, а спортсмены, чьи тесты были положительными, продолжили выступать на международных соревнованиях, завоевывая награды чемпионатов мира и других стартов. Дела этих атлетов вскоре будут переданы во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Говоря о персоне бывшего президента IWF Тамаша Аяна, Ричард Макаларен характеризовал его как авторитарного лидера, который держал в неведении относительно финансов федерации остальных подчиненных. В докладе говорится, что венгр, 44 года занимавший должности сначала генерального секретаря, а затем президента IWF, побеждал на выборах путем скупки голосов. Оплата осуществлялась через третьих лиц.

По словам Ричарда Макларена, подавший в отставку 15 апреля 2020 года чиновник постоянно получал различные денежные выплаты, часть из которых учитывалась, а часть проводилась мимо официальной бухгалтерии. Так, бесследно пропали $10,4 млн.

"Все были в финансовом неведении благодаря использованию скрытых банковских счетов и переводов. Некоторые деньги были учтены, а некоторые нет", - цитируют юриста американские журналисты.

Ричард Макларен также подчеркнул, что во время расследования была обнаружена информация, которая может быть интересна для правоохранительных органов и он будет сотрудничать с лицами, проводящими любые последующие расследования.

В заявлении Всемирного антидопингового агентства, которое опубликовано на сайте организации, говорится, что ведомство, возглавляемое Витольдом Банькой, рассмотрит представленные доказательства и после этого примет решение о дальнейших шагах.

Расследование Ричардом Маклареном случаев коррупции в IWF было инициировано в январе 2020 года, после того как немецкая телекомпания ARD продемонстрировала фильм об итогах журналистского расследования, вскрывшего финансовые нарушения и случаи сокрытия положительных допинговых проб при попустительстве президента IWF Тамаша Аяна.

Ричард Макларен - канадский юрист из Университета Западного Онтарио, глава комиссии WADA по расследованию обвинений в допинг-махинациях на Олимпиаде-2014 в Сочи.-0-

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Теги
допинг коррупция расследование тяжелая атлетика
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