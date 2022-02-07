Канадский сноубордист Макс Парро стал олимпийским чемпионом в слоупстайле

7 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Сноубордист из Канады Макс Парро стал олимпийским чемпионом в слоупстайле, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В финал соревнований пробились 12 спортсменов, каждый из которых имел по три попытки, чтобы набрать лучшую сумму баллов. Золотую медаль канадцу принес результат в 90,96 очка, показанный во втором заезде. На Играх-2018 в этой дисциплине Парро был вице-чемпионом. Серебряную награду завоевал представитель Китая Су Имин, в лучшей из попыток заработавший 88,70 балла. Третью позицию занял еще один канадец Марк Макморрис (88,53) - спортсмен выиграл олимпийскую бронзу на третьих Играх подряд.
Следующие комплекты медалей в сноуборде будут разыграны завтра: мужчины и женщины выйдут на старт соревнований в параллельном гигантском слаломе.-0-