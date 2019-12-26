Канадский защитник Мэтью Майоне покинул минское "Динамо" в связи с завершением пробного контракта

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-служба минского "Динамо" официально подтвердила информацию о том, что канадский защитник Мэтью Майоне покидает стан "зубров" после завершения пробного контракта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Мэтью Майоне заключил с "Динамо" пробный контракт 13 декабря и сыграл за минчан три матча. В поединках за "зубров" канадец нанес пять бросков по воротам и заработал показатель полезности "-1". По итогам просмотра с защитником было решено не заключать полноценное соглашение.

В сезоне 2017/2018 Мэтью Майоне выступал за рижское "Динамо" и в 58 матчах набрал 46 (11+35) очков. Был участником Матча звезд КХЛ. С начала нынешнего сезона уроженец Торонто выступал за "Куньлунь", но на фоне низкой статистики (три результативные передачи в 16 матчах) контракт с ним был расторгнут.-0-