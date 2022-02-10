Канадцы и американцы победили на старте хоккейного турнира ОИ

10 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Североамериканские хоккеисты добились крупных побед в стартовых матчах предварительной группы А олимпийского турнира в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хоккеисты Канады, занявшие третье место на Играх в Пхенчхане, без особых проблем обыграли серебряного призера ОИ-2018 сборную Германии со счетом 5:1. Команда США не оставила никаких шансов на успех дебютанту Олимпиады сборной Китая - 8:0.

Результаты игр в других квартетах:

В - Дания - Чехия - 2:1, Россия - Швейцария - 1:0.

С - Финляндия - Словакия - 6:2, Швеция - Латвия - 3:2.

После финиша первого этапа прямые путевки в четвертьфинал получат победители трех групп и лучшая сборная из занявших вторые места. Остальные команды проведут квалификационные игры за выход в 1/4 финала. Матч за бронзу намечен на 19 февраля, главный финал должен состояться 20 февраля. В финальном поединке Олимпиады-2018 в Пхенчхане россияне обыграли в овертайме сборную Германии со счетом 4:3, а в матче за бронзу команда Канады победила чехов с результатом 6:4.-0-