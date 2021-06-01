Канадцы проиграли финнам на хоккейном чемпионате мира в Риге

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по хоккею в Риге сегодня завершается предварительный этап, после которого определятся участники полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке группы В финские хоккеисты одолели команду Канады в серии послематчевых буллитов - 3:2. Турнирное положение: Финляндия - 17 (7), США - 15 (6), Казахстан - 10 (7), Канада - 10 (7), Германия - 9 (6), Латвия - 9 (6), Норвегия - 8 (7), Италия - 0 (6). Сегодня здесь состоятся еще две встречи: Италия - США, Германия - Латвия. Американцы и финны уже обеспечили себе выход в плей-офф.

В группе А хоккеисты Швейцарии, уже обеспечившие себе выход в плей-офф, обыграли команду Великобритании со счетом 6:3. Белорусская сборная сегодня завершит выступление на мировом первенстве встречей с россиянами, а словаки будут соперничать с чехами. Положение команд перед заключительными играми: Швейцария - 15 очков (7 матчей), Россия - 14 (6), Словакия - 12 (6), Чехия - 10 (6), Швеция - 10 (7), Дания - 9 (7), Беларусь - 4 (6), Великобритания - 4 (7). Россияне, швейцарцы, чехи и словаки досрочно пробились в четвертьфинальную стадию.

Четвертьфинальные матчи состоятся 3 июня, полуфиналы - 5 июня, решающий поединок за чемпионский титул и встреча за бронзу пройдут в воскресенье, 6 июня. В этом году в связи с отменой мировых чемпионатов в низших группах никто не покинет элитный дивизион.-0-