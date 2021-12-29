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29 декабря 2021, 08:06

Канадцы разгромили хоккеистов Австрии на молодежном чемпионате мира

Фото AFP
Фото AFP

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Канады разгромили команду Австрии со счетом 11:2 на молодежном чемпионате мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Уже в первом периоде встречи в Эдмонтоне хозяева турнира пять раз поразили ворота аутсайдеров мирового первенства и в итоге без проблем одержали свою вторую подряд победу. В этой встрече 4 шайбы забросил 16-летний форвард канадцев Коннор Бедард, дважды отличился его партнер по команде Мэйсон Мактавиш. В стартовом матче предварительной группы А канадцы выиграли у чехов с результатом 6:3. Также две виктории в активе финских хоккеистов, которые победили сверстников из Германии (3:1) и Австрии (7:1). Положение команд после двух туров: Канада, Финляндия - по 6 очков, Германия - 2, Чехия - 1, Австрия - 0.

В квинтете В чемпионы мира хоккеисты США не смогли сыграть со швейцарцами из-за положительных ПЦР-тестов у двух игроков. Международная федерация хоккея (ИИХФ) решила присудить команде Швейцарии техническую победу со счетом 1:0. Положение команд: Швеция - 6 очков, США, Россия, Швейцария - по 3, Словакия - 0.

Первый этап 46-го молодежного мирового первенства завершится 31 декабря, после чего в четвертьфинал выйдут по четыре команды из двух групп. Матчи 1/4 финала пройдут 2 января, полуфиналы намечены на 4 января, решающий поединок и матч за бронзовые медали состоятся 5 января. По решению ИИХФ в этом сезоне никто не покинет элитный дивизион. Ранее планировалось, что после окончания предварительного этапа команды, которые займут пятые места в двух группах, проведут серию до двух побед за право остаться в элите молодежного хоккея, а теперь неудачникам не придется сражаться за сохранение прописки. Таким образом, в следующем мировом молодежном первенстве, которое через год пройдет в российских Новосибирске и Омске, примут участие не 10, а 11 команд. Среди них будет и белорусская "молодежка", которая недавно в Дании успешно провела мировое первенство в дивизионе IA, заняв первое место.

В финале прошлого молодежного планетарного форума, проходившего в Эдмонтоне, американцы переиграли канадцев - 2:0. В игре за бронзу финны оказались сильнее россиян - 4:1. Команда Канады 18 раз выигрывала молодежный чемпионат мира, 13 титулов у хоккеистов России (с учетом восьми побед сборных СССР и одной - СНГ), по пять раз лучшими становились сборные Финляндии и США.-0-

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