Кандидаты по тяжелой атлетике на ОИ определятся по итогам чемпионата Беларуси и ЧЕ

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидаты по тяжелой атлетике на Олимпийские игры в Токио определятся по итогам чемпионата Беларуси и континентального форума. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал главный тренер мужской сборной Беларуси по тяжелой атлетике Виктор Шершуков.

"Сейчас мы находимся на сборах в "Стайках". Пришлось, конечно, из-за коронавируса внести изменения в календарь событий. Так, чемпионат Беларуси по тяжелой атлетике пройдет в "Стайках", а не Гродно. Но работаем в штатном режиме, ребята находятся в хорошей форме, сборная готовится в четыре смены с полной самоотдачей, - рассказал Виктор Шершуков. - Чемпионат Европы перенесен на более поздний срок, мировой форум среди атлетов в возрасте до 20 лет также будет отложен. Тем не менее, нацелены на Игры-2020. Состав на Олимпиаду будет сформирован по итогам чемпионата страны и континентального форума".

Тренер отметил, что сейчас сборная перешла на силовую подготовку, все восстановительные мероприятия проходят по плану. По его словам, на первый пик атлеты выйдут перед домашним чемпионатом, а на второй - перед континентальным первенством. На лицензии на главный старт четырехлетия претендуют 2 спортсмена (1 у девушек и 1 у парней).

Московский ЧЕ по тяжелой атлетике, который из-за распространения коронавируса был перенесен с апреля на июнь, по решению исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) лишился статуса квалификационного к Олимпиаде-2020.

Первоначально ЧЕ в Москве должен был пройти с 4 по 12 апреля, однако затем было решено провести турнир с 13 по 21 июня. Олимпийские игры в Токио запланированы на 24 июля - 9 августа 2020 года.-0-