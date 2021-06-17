17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каноистка Елена Ноздрева выиграла чемпионат Беларуси на дистанции 200 м. Регата проходит на канале в Заславле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговое время победительницы из Гомельской области - 46,048 сек. Второе место у минчанки Анастасии Кудряшовой - 48,386 сек. Третье место заняла каноистка из Могилевской области Екатерина Семенцова - 48,438 сек.

В стартах на 200 м каноэ-двоек у мужчин первенствовали Глеб Солодуха и Денис Махлай, которые представляют Минск и Могилевскую область соответственно. Их результат на финише - 36,381 сек. Второе место заняли Артем Козырь и Александр Волчецкий (Миская область / Минск) - 37,096 сек. На третьей позиции в итоговом протоколе решающую гонку завершили Никита Мергурьев и Евгений Тенгель (Минск / Брестская область) - 37,156 сек.

Чемпионками страны в гонках байдарок-четверок на дистанции 500 м у женщин стали представительницы Гомельской области Маргарита Махнева, Надежда Попок, Ольга Худенко и Марина Литвинчук, финишировавшие с результатом 1 мин. 32,538 сек. Серебро у квартета из Гродненской области (Инна Савчук, Вероника Леонюк, Мария Коваленко, Алина Свита) - 1 мин. 34,623 сек. Бронзовые награды пришлись впору еще одному экипажу из Гомельской области (Елизавета Вилькова, Владислава Скриганова, Алина Невмержицкая, Ольга Чегаева) - 1 мин. 36,713 сек.

В аналогичном виде программы у мужчин выиграл сборный экипаж в составе Алексея Мисюченко, Владислава Литвинова, Никиты Борикова и Дмитрия Натынчика (Минская область / Могилевская область / Гомельская область / Минск) - 1 мин. 20,453 сек. Второе место за экипажем из спортсменов Гомельской и Минской областей (Павел Медведев, Кирилл Никитин, Илья Федоренко и Виталий Белько) - 1 мин. 21,548 сек. Третья позиция осталась за квартетом из Брестской и Гомельской областей (Владислав Кравец, Владислав Белоус, Роман Захаренко и Кирилл Смоляник) - 1 мин. 23,53 сек.-0-