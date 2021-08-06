Каноистки Дарина Пикулева и Надежда Макарченко вышли в четвертьфинал заездов двоек на 500 м

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Новости темы "Олимпиада в Токио"
6 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Каноистки Дарина Пикулева и Надежда Макарченко вышли в четвертьфинал заездов двоек на дистанции 500 м, передает корреспондент БЕЛТА.
Дуэт из Беларуси занял шестое место в своем предварительном заезде с результатом 2 мин. 09,799 сек. В полуфинал напрямую прошли экипажи из Украины и Кубы.
Четвертьфинальный заезд с участием Дарины Пикулевой и Надежды Макарченко пройдет сегодня, 6 августа. В полуфинале продолжат борьбу за награды три лучших дуэта. Остальные продолжат соревнования в финале В.-0-