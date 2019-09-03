Капитан сборной Беларуси Игорь Тихонко назвал состав на матч Кубка Дэвиса с португальцами

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитан теннисной сборной Беларуси Игорь Тихонко назвал состав команды на матч Кубка Дэвиса с португальцами в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской теннисной федерации.

В заявку включены пять теннисистов: Егор Герасимов (129-й номер мирового рейтинга), Илья Ивашко (144), Владимир Игнатик (268), Александр Згировский (1949), Андрей Василевский (95-й номер парного рейтинга).

Капитан португальской команды Руй Машаду пригласил на встречу с белорусами Жоао Соузу (44), Педро Соузу (125), Жоао Домингеша (185) и Фредерико Силву (282).

Матч первой группы Евро-Африканской зоны между сборными Беларуси и Португалии пройдет 13-14 сентября в минском Дворце тенниса. В первый день состоятся два одиночных поединка (начало в 13.00), во второй - еще два одиночных матча и парная встреча (11.00).

Ранее в Кубке Дэвиса сборные Беларуси и Португалии встречались дважды: в 2002 году в Минске белорусы выиграли со счетом 4:1, в 2015-м португальцы взяли реванш у себя дома - 3:2. Сейчас мужская сборная Беларуси в мировом командном рейтинге занимает 31-е место, Португалия находится на 26-й позиции. Победитель предстоящего матча получит право сыграть в квалификации Кубка Дэвиса-2020.

Начиная с 2019 года розыгрыш Кубка Дэвиса проводится по новой схеме. Теперь финальный этап будет проходить с участием 18 лучших команд мира. Туда попали четыре полуфиналиста 2018 года, 12 победителей квалификационных матчей и два обладателя wild card. В этом году решающий этап пройдет в Мадриде с 18 по 24 ноября.

А - Франция, Сербия, Япония.

В - Хорватия, Испания, Россия.

С - Аргентина, Германия, Чили.

D - Бельгия, Австралия, Колумбия.

Е - Великобритания, Нидерланды, Казахстан.

F - Италия, Канада, США.

В четвертьфинал выйдут шесть победителей групп и две лучшие команды, занявшие вторые места в группах. Серия между командами на этом этапе будет включать два одиночных матча и один парный матч.-0-