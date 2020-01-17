Капитан сборной Беларуси по волейболу Татьяна Маркевич перешла из челябинского "Динамо-Метара" в турецкий "Илбанк"

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитан сборной Беларуси по волейболу Татьяна Маркевич перешла из челябинского клуба "Динамо-Метар" в турецкий "Илбанк". Такая информация размещена в официальном аккаунте российской дружины в соцсетях.
В команде "Динамо-Метар" под руководством тренера женской сборной Беларуси Дениса Матвеева Татьяна Маркевич была одной из самых результативных игроков российской суперлиги, замыкая десятку бомбардиров состязаний с 142 очками. Маркевич помогла челябинкам добыть три победы в турнире, благодаря чему они находятся на 9-й строке в турнирной таблице.
Отметим, что ранее клуб из Челябинска покинула еще одна представительница сборной Беларуси - блокирующая Анна Калиновская, перебравшаяся в тайваньскую команду "Топ Спид".-0-