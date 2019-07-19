Капитаном белорусской сборной на ЕЮОФ в Баку будет волейболист Владислав Бабкевич

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитаном сборной Беларуси на XV летнем Европейском юношеском фестивале (ЕЮОФ) в Баку избран волейболист Владислав Бабкевич. Об этом стало известно в ходе церемонии проводов команды в Национальном олимпийском комитете, передает корреспондент БЕЛТА.

Владислав Бабкевич является игроком юниорской сборной Беларуси, участником чемпионатов Европы, а в составе взрослой национальной сборной выступал в текущем сезоне в Евролиге.

Во время торжественной церемонии проводов делегации исполняющий обязанности первого вице-президента НОК Беларуси Виктор Лукашенко выразил уверенность, что подрастающее поколение юных атлетов достойно представит Беларусь в столице Азербайджана. "Вы прошли квалификацию к предстоящим стартам. На Европейском юношеском фестивале узнаете много нового, оцените уровень соперников, встретите новых друзей. Хочу пожелать всей белорусской команде настроиться на борьбу, добиться высоких результатов и с хорошим настроением вернуться домой", - сказал Виктор Лукашенко.

"На соревнованиях в Баку нашим атлетам необходимо проявить свои лучшие качества. Такие же, как показали белорусские атлеты на I Европейских играх в Азербайджане, на II Европейских играх в Минске, где национальная сборная завоевала 69 наград. Для участия в фестивале тренерским составом и атлетами проделана серьезная работа. Баку для белорусских атлетов - счастливая спортивная арена, поэтому желаю вам продолжить эти традиции на предстоящих стартах", - отметил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

К атлетам со словами поддержки обратились известная дзюдоистка Марина Слуцкая, представительница борьбы Василиса Марзалюк, двукратный призер Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя, волейболист Олег Миканович, а также видеообращение прислали легкоатлетка Эльвира Герман, велогонщик Евгений Королек, представительницы гребли на байдарках и каноэ Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Маргарита Махнева и Надежда Лепешко.

В состав белорусской команды вошли 102 спортсмена. Они выступят в женской, греко-римской и вольной борьбе, велоспорте, волейболе, спортивной гимнастике, дзюдо, легкой атлетике, плавании и теннисе.

Шефом миссии является начальник отдела по развитию олимпийского движения НОК Беларуси Дмитрий Довгаленок, заместитель шефа миссии - начальник отдела международных отношений НОК Василий Юрчик.

Медали ЕЮОФ будут разыгрываться в 10 видах спорта, в которых примут участие около 1,5 тыс. молодых атлетов из 48 стран. На летнем юношеском фестивале летом 2017 года в венгерском Дьере белорусскую команду представили 96 атлетов, выступивших в 9 видах спорта. Два года назад ребята завоевали 15 медалей (3 золотые, 5 серебряных, 7 бронзовых).

Европейские юношеские олимпийские фестивали проводятся под эгидой Европейских олимпийских комитетов с 1991 года периодичностью раз в два года.-0-