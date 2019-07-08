Капотный МАЗ под управлением Сергея Вязовича выиграл второй этап подряд на ралли "Шелковый путь"

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда "МАЗ-СПОРТавто" второй этап подряд побеждает в ралли "Шелковый путь". Первым в гонке оказался капотный МАЗ под управлением Сергея Вязовича, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "МАЗ".

На втором этапе гонщики приехали в Улан-Удэ. Экипажи соревновались на трассе протяженностью 212 км, которая прошла по каменистым участкам с подъемами, перевалами и спусками. На одном из поворотов перевернулся внедорожник россиянина Сергея Успенского. Руководитель белорусской команды Сергей Вязович показал лучшее время (2 часа 29 минут) и сохранил лидерство в генеральной классификации. Ближайший преследователь - камазовец Андрей Каргинов - отстал от победителя на 7 минут.

"Маршрут оказался тяжелым. Ехали "на грани страха", но ее не переходили. Дорога была в основном сухой и узкой. Приходилось сбавлять темп, чтобы не повредить автомобиль. Этап более опасный: дорога хоть и располагала ехать быстро, но была коварной", - рассказал Сергей Вязович.

МАЗ белоруса Александра Василевского оказался десятым. Его время - 2 часа 56 минут. В общем зачете он также входит в десятку, проигрывая более получаса. До финиша добрался и Алексей Вишневский, проявив благородство на трассе. Мазовский экипаж поспешил на помощь ГАЗели: взял на буксир и 100 км тянул до финиша.

Третий этап приведет экипажи в Монголию. Длина спецучастка - 243 км, а пройдет он в основном на высоте 1000 м над уровнем моря.

Как сообщалось, команда "МАЗ-СПОРТавто" в конце июня отправилась на международный ралли-рейд "Шелковый путь". Спортивные грузовики МАЗ до начала гонки участвовали в роуд-шоу по российским городам. Ралли стартовало в Иркутске. Финишируют участники в китайском Дуньхуане. Гонщиков ожидают скоростные участки в Восточной Сибири, монгольские степи, китайские равнины и песчаные отрезки с дюнами в пустыне Гоби. Маршрут превышает 5 тыс. км, из которых половина придется на спецучастки.

Беларусь выставила три экипажа. Гонка станет для белорусов генеральным испытанием перед ралли-рейдом "Дакар": планируется повысить навыки экипажей и обкатать технику, протестировать многие ноу-хау.-0-