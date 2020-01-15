Капотный "МАЗ" Сергея Вязовича сохраняет 3-ю позицию в общем зачете после десятого этапа "Дакара"

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" под руководством Сергея Вязовича сохраняет третью позицию в генеральной классификации грузовиков после десятого этапа ралли "Дакар", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусы уступают в общем зачете лидеру гонки 1 час 40 мин.

На первой позиции находится экипаж "КАМАЗ-мастера" Андрея Каргинова, преодолевшего десять этапов ралли-рейда за 40 часов 20 мин. 4 сек. Второе место занимает его партнер по команде экипаж под управлением Антона Шибалова (отставание 36 мин. 8 сек.).

Дистанция сегодняшнего десятого этапа гонки должна была составить 534 километра, но из-за сильного ветра организаторы решили остановить караван в конце зоны нейтрализации и засчитать результаты этапа по итогам 223 км. Первым стал грузовик российского "КАМАЗ-мастера" под управлением Антона Шибалова, который проехал укороченную дистанцию за 2 часа 12 мин. 12 сек. Вторую и третью позиции заняли также экипажи "КАМАЗ-мастера" - Дмитрия Сотникова (отставание 1 мин. 8 сек.) и Эдуарда Николаева (отставание 1 мин. 30 сек.).

Экипаж Сергея Вязовича финишировал 19-м (отставание 33 мин. 51 сек.).

"Дакар" впервые проходит на Ближнем Востоке, куда старты перебрались после 11 лет в Южной Америке. С 2020 года как минимум пять лет подряд ралли-марафон будет принимать Саудовская Аравия. На старт вышел 351 экипаж (134 внедорожника и UTV, 170 мотоциклов и квадроциклов, 47 грузовиков). Финиширует ралли-рейд 17 января в Киддии.-0-

Фото организаторов ралли