Капотный МАЗ зарекомендовал себя надежным автомобилем на ралли-рейде - Вязович

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капотный МАЗ зарекомендовал себя надежным автомобилем на ралли-рейде Morocco Desert Challenge. Об этом сказал сегодня журналистам в Национальном аэропорту Минск лидер команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы ехали на ралли-рейд испытать новый грузовик, а получилось так, что два белорусских экипажа заняли места на пьедестале почета. Капотник зарекомендовал себя надежным автомобилем. Это один из немногих случаев, когда экспериментальная машина конкурентна с первой гонки. Новый МАЗ получился более комфортным, быстрым и юрким", - сказал Сергей Вязович.

Фото МАЗ

Он отметил, что дополнительные трудности в гонке создавали соперники, которые ехали очень плотно, поднимая клубы пыли, из-за чего значительно ухудшалась видимость.

В аэропорту команду встречало руководство МАЗа.

Белорусский экипаж капотного МАЗа под управлением Сергея Вязовича победил в ралли-рейде Morocco Desert Challenge, который прошел 12-20 апреля. Его партнер по команде Алексей Вишневский стал третьим. Большая часть трассы пролегала по пустыне и песчаной местности, а среди препятствий были дюны, "феш-феш" и высохшие русла рек. Маршрут гонки составил около 2700 км.-0-