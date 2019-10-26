Капралос: II Европейские игры в Минске - хороший пример для организаторов следующего форума

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выступавший на 48-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов председатель Координационной комиссии ЕОК Спирос Капралос в своем отчете о II Европейских играх 2019 года в Минске поблагодарил дружелюбную Беларусь за организацию мультиспортивного форума на высочайшем уровне, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"В последнее время мы часто бывали в белорусской столице и видели работу всех, кто трудился над подготовкой к играм. Все, кто был задействован, шли к одной цели. Опыт проведения игр в Минске станет хорошим примером и для организаторов III Европейских игр 2023 года в Кракове и Малопольском воеводстве", - отметил Спирос Капралос.

Право проведения II Европейских игр Беларусь получила во время заседания 45-й Генассамблеи ЕОК, которое состоялось в Минске в октябре 2016 года.

На II Европейских играх белорусские спортсмены завоевали 69 (24 золотых, 16 серебряных, 29 бронзовых) наград и заняли второе место в медальном зачете.-0-