Каратисты из трех стран поспорят за награды международного турнира в Гомеле

16 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международный открытый турнир по киокушинкай карате пройдет в Гомеле 21 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете соревнований.

На татами спортивного комплекса ОАО "Гомсельмаш" выйдут около 200 каратистов из всех регионов Беларуси, а также представители России и Украины.

Спортивное мероприятие объединит участников разных весовых и возрастных категорий. Так, мужчины, женщины, мужчины-ветераны посоревнуются за кубок области, а юниоры, юноши и девушки - за лидерство на первенстве региона. Поединки проводятся в полный контакт.

Каратисты разыграют около 30 комплектов наград. Победителей ожидают медали, кубки, дипломы, призы.

Нынешний турнир приурочен к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Году малой родины.

Организаторами спортивного форума выступают администрация Железнодорожного района Гомеля, областная молодежная общественная организация киокушинкай карате "Сэйкен". Среди основных целей турнира - организация полезного досуга детей, молодежи, взрослых, приобщение их к здоровому образу жизни, популяризация физкультуры и спорта, укрепление дружественных связей между спортсменами разных регионов и стран, обмен опытом и т.д.

Турнир проводится с конца 90-х годов прошлого столетия. За время существования он завоевал популярность не только среди белорусских спортсменов, но и других стран. В последние годы нередко в качестве участников выступают целые семьи, что также свидетельствует о большом интересе к мероприятию со стороны каратистов разных возрастов. -0-