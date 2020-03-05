Карина Сидоренко и Максим Еленич не прошли квалификацию на ЧМ по фигурному катанию среди юниоров

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские фигуристы Карина Сидоренко и Максим Еленич не прошли квалификацию в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в Эстонии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Карина Сидоренко и Максим Еленич удостоились от судей оценки 40,94 балла и, заняв итоговое 27-е место, не попали в число 20 лучших дуэтов, прошедших квалификацию.
Лидерство захватили россияне Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный - 70,03 балла. На пять сотых балла от них отстают Мария Казакова и Георгий Ревия из Грузии, третий результат на счету американцев Эйвонли Нгуен и Вадима Колесника (68,27 балла).
Победитель в данном виде программы турнира станет известен 7 марта. Накануне белорусский фигурист Александр Лебедев квалифицировался в произвольную программу чемпионата мира среди юниоров, заняв 19-е место.
Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров проходит в Таллине с 4 по 7 марта. В состязаниях принимают участие более 200 спортсменов из 45 стран.-0-