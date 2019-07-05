Карина Таранда завоевала серебро на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлетка Карина Таранда завоевала серебро в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне (Швейцария), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В пятой попытке Карина Таранда преодолела отметку на высоте 2 м 00 см и повторила рекорда рекорд Беларуси 1993 года. Превзойти белоруску смогла лишь россиянка Мария Ласицкене - 2 м 02 см, которая пыталась преодолеть планку на высоте 2 м 07 см, но эта высота ей не покорилась. Бронзовым призером турнира по прыжкам в высоту в Лозанне стала Мирела Демирева из Болгарии - 1 м 97 см.
Копьеметательница Татьяная Холодович заняла на этом этапе "Бриллиантовой лиги" пятое место - 62 м 07 см. Победила Кристин Хуссонг из Германии - 66 м 59 см.
В секторе для толкания ядра лучшей стала немецкая спортсменка Кристина Шваниц - 19 м 04 см, а белоруска Алена Дубицкая расположилась на пятой позиции протокола - 18 м 27 см.
Следующий этап Бриллиантовой лиги пройдет в Монако 12 июля.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3074 BYN
|2.306 BYN
|2.309 BYN
|USD
|2.0488 BYN
|2.047 BYN
|2.05 BYN
|RUB
|3.2232 BYN
|3.217 BYN
|3.225 BYN