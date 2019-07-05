Карина Таранда завоевала серебро на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлетка Карина Таранда завоевала серебро в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне (Швейцария), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В пятой попытке Карина Таранда преодолела отметку на высоте 2 м 00 см и повторила рекорда рекорд Беларуси 1993 года. Превзойти белоруску смогла лишь россиянка Мария Ласицкене - 2 м 02 см, которая пыталась преодолеть планку на высоте 2 м 07 см, но эта высота ей не покорилась. Бронзовым призером турнира по прыжкам в высоту в Лозанне стала Мирела Демирева из Болгарии - 1 м 97 см.

Копьеметательница Татьяная Холодович заняла на этом этапе "Бриллиантовой лиги" пятое место - 62 м 07 см. Победила Кристин Хуссонг из Германии - 66 м 59 см.

В секторе для толкания ядра лучшей стала немецкая спортсменка Кристина Шваниц - 19 м 04 см, а белоруска Алена Дубицкая расположилась на пятой позиции протокола - 18 м 27 см.

Следующий этап Бриллиантовой лиги пройдет в Монако 12 июля.-0-