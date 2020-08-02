Карнаухов и Борисевич выиграли забеги на 800 м на чемпионате Беларуси по легкой атлетике

Илья Карнаухов пробежал 800 м за 1 мин. 48,79 сек. и поднялся на высшую ступень пьедестала почета. Фото БФЛА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Илья Карнаухов и Дарья Борисевич выиграли забеги на 800 м на чемпионате Беларуси по легкой атлетике, который проходит на минском стадионе "Динамо", передает корреспондент БЕЛТА.

Илья Карнаухов пробежал 800 м за 1 мин. 48,79 сек. и поднялся на высшую ступень пьедестала почета. Серебряная награда досталась Сергею Карпову (1 мин. 49,58 сек.). Третьим стал Ян Слома – 1 мин. 49,70 сек.

У девушек победу праздновала Дарья Борисевич, которая преодолела дистанцию за 2 мин. 4,15 сек. "Я люблю побеждать. Сегодня бежалось быстрее, чем на 1500 м. Мне очень нравится стадион "Динамо", здесь чувствую себя отлично. Радуют и зрители. Приятно, когда слышишь знакомые голоса. Здесь присутствовали мои любимые сестрички, муж. Все дружно болели за меня", - сказала она. Спортсменка надеется, что этой осенью удастся выступить на международных состязаниях.

На второй строке итогового протокола завершила выступление Илона Иванова (2 мин. 5,26 сек.). Третьей стала Анастасия Котейко (2 мин. 6,36 сек.).

Как сообщалось, 31 июля Илья Карнаухов (3 мин. 44,06 сек.) и Дарья Борисевич (4 мин. 28,45 сек.) завоевали золотые медали в беге на 1500 м.

В программу чемпионата Беларуси входят бег на 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1,5 тыс. м, 5 тыс. м, 10 тыс. м, 100 м (110 м) с барьерами (с/б), 400 м с барьерами, 3 тыс. м с препятствиями, эстафета 4х100 м, смешанная эстафета 4х400 м, спортивная ходьба 5 тыс. м, спортивная ходьба 10 тыс. м, прыжок в высоту, прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок с шестом, метание диска, метание копья, метание молота, толкание ядра, семиборье (десятиборье). Соревнования в беге на 100 м, 200 м, 110 м с/б, 100 м с/б, 400 м, 400 м с/б проводятся в два круга, остальные - в один круг.

Победителями в турнире по толканию ядра, который прошел 28 июля возле минского Дворца спорта, стали Алексей Ничипор (20,42 м) и Алена Дубицкая (19,19 м). Кроме захватывающих состязаний для зрителей были организованы конкурсы.

Сергей Кравченя (29 мин. 20,86 сек.) и Нина Савина (33 мин. 17,53 сек.) выиграли 30 июля соревнования в беге на 10 тыс. м. Турниры прошли в рамках чемпионата Беларуси, который получил название "Беларускія легкаатлетычныя гульні".

Завершатся состязания сегодня.

Чемпионат Беларуси по легкой атлетике является главным стартом этого сезона для белорусских спортсменов.-0-