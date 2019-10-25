Каролина Мухова будет соперницей Арины Соболенко в полуфинале малого итогового турнира WTA в Чжухае

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чешская теннисистка Каролина Мухова завтра будет соперницей белоруски Арины Соболенко в полуфинальном поединке малого итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Чжухае, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в заключительном матче группового этапа Арина Соболенко переиграла бельгийку Элизе Мертенс (6:4, 3:6, 7:5), а Каролина Мухова одолела представительницу США Софию Кенин (6:4, 4:6, 6:3).

В другом полуфинале теннисистка из Нидерландов Кики Бертенс встретится с китаянкой Чжэн Сайсай.

Решающий поединок малого итогового турнира WTA в Чжухае состоится 27 октября. После его окончания Арина Соболенко и Элизе Мертенс перебазируются в китайский Шэньчжэнь, где примут участие в парном разряде главного итогового турнира года. На групповой стадии их соперницами будут венгерско-французский дуэт Тимея Бабош / Кристина Младенович, голландско-немецкий тандем Деми Схюрс / Анна-Лена Гренефельд и пара из китайского Тайбэя Латиша Чан / Чань Хаочин.-0-