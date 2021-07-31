Карреньо-Буста победил Джоковича и стал бронзовым призером олимпийского теннисного турнира

31 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. На олимпийском теннисном турнире сегодня разыгрываются очередные медали, передает корреспондент БЕЛТА.

В матче за бронзу мужского одиночного разряда испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста, занимающий 11-е место в мировом рейтинге, обыграл в трехсетовом поединке первую ракетку планеты серба Новака Джоковича - 6:4, 6:7 (6:8), 6:3. Завтра в решающем поединке за титул олимпийского чемпиона российский теннисист Карен Хачанов (25-й номер мирового рейтинга) сыграет с пятой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии.

Также сегодня обладательницами бронзовых медалей в женском парном разряде стали бразильские теннисистки Лаура Пигосси и Луиза Стефани, которые в упорнейшей борьбе победили россиянок Веронику Кудерметову и Елену Веснину - 4:6, 6:4, 11:9. Российские теннисистки по ходу решающего тай-брейка имели четыре матчбола, но не реализовали их.

Позже пройдут медальные матчи в женском одиночном разряде. В финальном поединке за олимпийское золото чешская теннисистка Маркета Вондроушова (42) будет соперничать со швейцаркой Белиндой Бенчич (12). В игре за бронзовую медаль украинка Элина Свитолина (6) сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (20).

Вчера в чисто хорватском финале мужского парного разряда Никола Мектич и Мате Павич победили Марина Чилича и Ивана Додига - 6:4, 3:6, 10:6. Обладателями бронзы стали новозеландские теннисисты Маркус Даниэл и Майкл Винус, обыгравшие американский тандем Остин Крайчек / Теннис Сандгрен - 7:6 (7:3), 6:2. В первом раунде олимпийского турнира новозеландцы победили белорусских теннисистов Илью Ивашко и Егора Герасимова - 6:3, 7:6 (8:6).-0-