Каспер Рууд пробился в полуфинал итогового турнира АТР

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежец Каспер Рууд (8-й номер мирового рейтинга) последним пробился в полуфинальную стадию итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в итальянском Турине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке за второе место в Зеленой группе норвежский теннисист в упорнешей борьбе переиграл россиянина Андрея Рублева (5) - 2:6, 7:5, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа 26 минут. В последнем матче предварительного этапа победитель этого квартета первый номер рейтинга АТР серб Новак Джокович будет соперничать с британцем Кэмероном Норри (12).
Независимо от результата этой игры, составы полуфинальных пар не изменятся: победитель прошлого итогового турнира российский теннисист Даниил Медведев (2) встретится с Каспером Руудом, а Новак Джокович сыграет с представителем Германии Александром Зверевым (3).
В матчах за выход в финал парного разряда хорватский дуэт Никола Мектич / Мате Павич встретится с американо-британским тандемом Раджив Рам / Джо Солсбери. Соперники аргентинско-испанского тандема Орасио Себальос / Марсель Гранольерс определятся позже.
Полуфинальные встречи состоятся завтра, а их победители 21 ноября встретятся в решающих матчах. Общий призовой фонд нынешних состязаний лучших теннисистов планеты составляет $7,25 млн.
В финале итогового турнира АТР-2020, проходившего в Лондоне, Даниил Медведев выиграл у австрийского теннисиста Доминика Тима - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. Швейцарец Роджер Федерер 6 раз становился победителем итогового турнира, по 5 титулов у Новака Джоковича, чеха Ивана Лендла и американца Пита Сампраса.-0-