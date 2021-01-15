Катар победил Анголу на гандбольном чемпионате мира в Египте

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по гандболу среди мужских команд в Египте сегодня завершается программа первого тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке сегодняшнего игрового дня гандболисты Катара обыграли команду Анголы со счетом 30:25. В другом матче предварительной группы С сборная Хорватии будет соперничать с Японией.

Также сегодня пройдут первые встречи еще в трех квартетах:

А - Германия - Уругвай, Венгрия - Кабо-Верде;

В - Испания - Бразилия, Польша - Тунис;

D - Дания - Бахрейн, Аргентина - ДР Конго.

Белорусские гандболисты, выступающие в группе Н, в стартовом матче разошлись миром с россиянами (32:32), а 16 января встретятся с командой Республики Корея, которая вчера потерпела разгромное поражение от сборной Словении (29:51).

Результаты матчей в остальных группах:

Е - Франция - Норвегия - 28:24, Швейцария - Австрия - 28:25.

F - Португалия - Исландия - 25:23, Алжир - Марокко - 24:23.

G - Египет - Чили - 35:29, Швеция - Северная Македония - 32:20.

После первого раунда по три лучшие команды из каждой группы выйдут во второй этап, на котором они будут разделены на две группы по шесть команд. Затем по две лучшие сборные попадут в четвертьфинальную стадию и продолжат борьбу за награды. Четвертьфиналы пройдут 27 января, полуфиналы - 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства проходят без зрителей.-0-